Следователи пока не могут приступить к осмотру взорвавшегося оборонного завода в Дзержинске

Следственный комитет приступил к выяснению обстоятельств инцидента на одном из заводов в Нижегородской области. Однако осмотр места ЧП пока затруднен.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СК России, все случилось сегодня на территории завода имени Свердлова в Дзержинске: при осуществлении технических работ произошел хлопок и задымление. На место уже выехали следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.

"Осмотр места происшествия в настоящее время затруднен в связи с продолжающимися работами по ликвидации последствий, проводимыми сотрудниками МЧС. Информация о пострадавших уточняется", - отметили в СКР.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате инцидента на оборонном предприятии погибли несколько человек.