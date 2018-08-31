Нейронная сеть научилась прогнозировать землетрясения точнее сейсмологов

Ученые из Гарварда совместно с Google разработали более точный метод предсказания землетрясений, используя обученную нейронную сеть, пишет Engadget.

Исследователи загрузили в нейросеть 130 тысяч шаблонов землетрясений и их отголосков (афтершоки). В результате удалось получить алгоритм, который по шкале абсолютной точности предсказаний от 0 до 1 сможет дать прогноз с оценкой в 0,849.

При этом самый распространенный метод прогнозирования землетрясений на основе Кулоновского критерия прочности справился с задачей на 0,583.

Ученые объяснили это тем, что, в отличие от стандартных методов предсказания, искусственный интеллект рассматривает два дополнительных фактора, сообщает hightech.fm.

В прошлом году американские ученые спрогнозировали, что частота землетрясений магнитудой более 7 в 2018 году может увеличиться почти вдвое.

Как ожидается, это произойдет из-за того, что снизится скорость вращения Земли. При этом точную причину этой взаимосвязи установить не удалось.