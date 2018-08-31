ЦСКА объявил о переходе японского форварда и пообещал "продолжение"

Московский ЦСКА объявил о переходе японского форварда Такумы Нисимуры. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте армейцев.

Нападающий перебрался из команды "Вегалта Сендай" и подписал со столичным клубом четырехлетний контракт. Какие-либо детали сделки не раскрываются.

Сразу после новости о переходе официальный Твиттер армейцев сообщил: "Продолжение следует". Сейчас болельщики гадают, означает ли это, что сегодня будет объявлено и о других трансферах ЦСКА.

Напомним, недавно появилась информация, что в армейский клуб может перейти лидер атак "Урала" Эрик Бикфалви. Однако президент екатеринбуржцев Григорий Иванов назвал это слухами.