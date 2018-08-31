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Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
31.08.2018
образование  |  добавить комментарий
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Обращение Путина – прикрытие для "типичного олигархического капитализма" После последнего телеобращения президента стало ясно, что нажим на население становится и, вероятно, будет становиться только сильнее. Как сказал Владимир Путин, "все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны". Сразу вспоминается ельциновское "это все просчитано" – за несколько дней до дефолта.
31.08.2018
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"Подход власти – жадность, ведущая к бедности" Еще недавно казалось, что Правительство делает все более решительные шаги в поддержке агропрома. Но на днях выяснилось, что кабмин намерен отменить антикризисную помощь ключевым отраслям машиностроения, объяснив это тем, что "кризис миновал", и промышленники "встали на ноги". О том, чем это чревато, в преддверии Российского агротехнического форума Накануне.RU рассказал президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.
31.08.2018
экономика ;
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Новости
31.08.2018 12:13 Мск (14:13 Екб)
общество | Центральный ФО
Басманный суд Москвы продлил домашний арест директора РАМТ, обвиняемой по делу "Седьмой студии"
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Домашний арест директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум, обвиняемой по делу "Седьмой студии", продлен до 19 октября. Такое решение принял Басманный суд Москвы, передает ТАСС.

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Таким образом удовлетворено соответствующее ходатайство следствия.

Отмечается, что Апфельбаум и ее защита ознакомились лишь с одной третью материалов дела. Однако суд ранее ограничил до 1 сентября сроки ознакомления.

Как сообщало Накануне.RU, в мае 2018 года Следственный комитет РФ завершил расследование хищений денег, выделенных "Седьмой студии" в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Дело, с которым сейчас знакомятся обвиняемые, насчитывает почти 250 томов.

Напомним, худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, которому предъявлено обвинение в мошенничестве, год находится под домашним арестом. Утром 23 мая 2017 года у режиссера были проведены обыски. В августе сотрудники правоохранительных органов задержали Серебренникова в Петербурге во время съемочного процесса "Лета" и доставили в Москву.

Другие новости по темам: СКР, Кирилл Серебренников, седьмая студия, Софья Апфельбаум, РАМТ
31.08.2018 12:13 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:13 Екб

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Басманный суд Москвы продлил домашний арест директора РАМТ, обвиняемой по делу "Седьмой студии"
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