Басманный суд Москвы продлил домашний арест директора РАМТ, обвиняемой по делу "Седьмой студии"

Домашний арест директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум, обвиняемой по делу "Седьмой студии", продлен до 19 октября. Такое решение принял Басманный суд Москвы, передает ТАСС.
Таким образом удовлетворено соответствующее ходатайство следствия.
Отмечается, что Апфельбаум и ее защита ознакомились лишь с одной третью материалов дела. Однако суд ранее ограничил до 1 сентября сроки ознакомления.
Как сообщало Накануне.RU, в мае 2018 года Следственный комитет РФ завершил расследование хищений денег, выделенных "Седьмой студии" в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Дело, с которым сейчас знакомятся обвиняемые, насчитывает почти 250 томов.
Напомним, худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, которому предъявлено обвинение в мошенничестве, год находится под домашним арестом. Утром 23 мая 2017 года у режиссера были проведены обыски. В августе сотрудники правоохранительных органов задержали Серебренникова в Петербурге во время съемочного процесса "Лета" и доставили в Москву.