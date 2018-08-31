В Чайковском водитель получил 2,5 года поселения за смерть в аварии полицейского

50-летний житель Чайковского оправится в колонию за смерть в аварии полицейского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления СКР.

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Смертельное ДТП случилось 5 декабря 2017 г. Водитель ехал по шоссе Космонавтов в Чайковском. Во время поворота налево он не пропустил полицейский автомобиль, ехавший по противоположной полосе, и столкнулся с ним. Сотрудник полиции, который вел машину, скончался на месте, пассажир получил тяжелые травмы.

Согласно приговору суда, водитель наказан двумя с половиной годами колонии-поселения с годовым запретом управлять транспортом. Приговор в силу не вступил.