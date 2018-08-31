Взрыв прогремел на оборонном предприятии в Нижегородской области: сообщается о жертвах

Взрыв произошел на заводе им.Свердлова в Нижегородской области, в городе Дзержинске. По неподтвержденным данным, есть погибшие.

Как сообщил "Интерфакс", погибли три человека, еще трое пострадали.

РИА Новости передает, что два человека погибли и трое пострадали.

В результате взрыва возник пожар на площади около сотни квадратных метров, сейчас его пытаются потушить.

На сайте предприятия сообщается, что на территории завода произошел хлопок в здании утилизации мин. Здание оцеплено. Проводится проливка территории и здания пожарной охраной.