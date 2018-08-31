Разговор начистоту: предприниматели рассказали губернатору о проблемах — Куйвашев обещал помочь

В ходе недавнего прямого разговора с главой региона и свердловским бизнес-омбудсменом Еленой Артюх предприниматели рассказали Евгению Куйвашеву о том, что им мешает вести бизнес, и обсудили, как можно решить эти проблемы.

Так, к Евгению Куйвашеву обратилась руководитель агропредприятия «Волчанское» Оксана Будыкина. Производитель использует 770 гектаров земли на севере Свердловской области, и для развития бизнеса предприятию нужно их выкупить - платить земельный налог выгоднее, чем арендную плату. Однако, по существующему региональному закону, приобрети можно лишь небольшую часть угодий — в собственности одного юрлица могут находиться только 10% общей площади сельскохозяйственной земли, расположенной на территории одного муниципального района.

Экс-министр АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов, возглавляющий Союз животноводов Урала, пояснил: такой закон принимался для обеспечения равных возможностей для аграриев и сохранения конкурентной среды. Однако в Северном управленческом округе сельхозпредприятий немного, и целесообразно было бы увеличить для них квоту.

Выслушав все стороны, Евгений Куйвашев поручил профильными министерствам и ведомствам уже до нового года разработать систему дифференциации: зонировать регион, и для каждой территории установить размеры земельных долей для возможного выкупа.

Затем к губернатору обратились работники сферы услуг. Руководитель Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей Анна Дубровина посетовала на появление большого числа салонов красоты и парикмахерских, которые работают в офисных центрах без регистрации, кассового аппарата и лицензии.

По словам предпринимательницы, они переманивают клиентов и персонал у тех, кто работает в соответствии с законом. Она призвала органы власти активно бороться с такими предпринимателями. Куйвашев же, напротив, выразил уверенность, что радикальные меры здесь излишни.

«Это вопрос, вкотором нужно действовать мягко иделикатно. Ведь люди проявляют инициативу, работают, обеспечивают себя исоздают рабочие места. Наша задача— помочь предпринимателям, стимулировать ихклегализации бизнеса. Думаю, нам нужно собрать совещание спредприятиями надзорных органов ипосоветоваться, как быть»,— сказал областной глава.

Предприниматели поднимали на встрече вопросы, связанные с обеспечением безопасности грузоперевозок и сохранением сети региональных дорог, с введением новых мер поддержки бизнеса, например инвестиционного налогового вычета.

Участники встречи подняли даже проблему распространения на Урале борщевика — опасного растения, для борьбы с которым необходимо принятие специального закона. Куйвашев согласился с бизнесменами и поручил правительству подготовить законопроект и комплексную программу искоренения ядовитого растения по аналогии с той, что недавно была принята в Московской области. По мнению свердловского бизнес-омбудсмена Елены Артюх, встречи в формате «бизнес-власть» дают возможность малым и средним предпринимателям обозначить губернатору вопросы, касающиеся именно их бизнеса, но в дальнейшем они влекут за собой программные решения.«Проблематика, связанная с решением частных вопросов, всегда выливается в системные подходы», — отметила Артюх.

В департаменте информполитики региона отмечают, что обсужденные на встрече ситуации станут основой для системных изменений в агропроме, градостроении и обеспечении самозанятости уральцев.