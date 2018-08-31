СКР окончательно отверг польскую версию о взрыве на борту самолета Качиньского

У российского следствия не осталось вопросов относительно причин крушения самолета Леха Качиньского под Смоленском. К трагедии привела совокупность факторов, сообщила Накануне.RU в официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Напомним, самолет Ту-154М разбился при заходе на посадку 10 апреля 2010 года. В результате погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе президент Польши Лех Качиньский.

Ранее сообщалось, что Польша потребовала дополнительного осмотра частей авиалайнера. С 3 по 7 сентября в присутствии польских специалистов будет проведен дополнительный осмотр агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета, хранящихся в Смоленске.

В СК уточнили, что к авиакатастрофе привели такие факторы, как непринятие командиром экипажа своевременных действий по уходу на запасной аэродром и ошибочные действия экипажа в условиях снижения.

Петренко подчеркнула, что версия о взрыве проверялась в числе первоочередных, но не подтвердилась. К таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования.

Напомним, в апреле стало известно, что следствие по делу о крушении польского самолета Ту-154М продлено до конца 2018 года.