В Красноярске мужчина взял в заложники жену с сыном и угрожал их взорвать

В Красноярске задержан мужчина, захвативший в заложники свою жену и маленького ребенка. Он угрожал взорвать дом.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, операцию проводили сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю при участии Росгвардии. Накануне вечером в полицию поступил сигнал, что в Центральном районе города ранее судимый 49-летний мужчина удерживает свою супругу и двухлетнего сына в частном доме, угрожая взорвать газовый баллон.

На место в срочном порядке прибыла следственно-оперативная группа под руководством начальника краевого Главка Александра Речицкого, а также наряды патрульно-постовой службы полиции и ДПС. Силовую поддержку оказывали бойцы СОБР Росгвардии.

Как рассказала Ирина Волк, в результате совместной спецоперации мужчина был задержан, а люди освобождены. Пострадавших нет, с места происшествия изъяты ножи и газовый баллон. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Красноярском крае ребенок погиб от взрыва газового баллона в автомобиле его отца.