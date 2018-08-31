В Москве арестован экстрадированный из Болгарии бизнесмен, обвиняемый в попытке похитить 74 млн рублей частной компании

В Москве арестован гендиректор закрытого акционерного общества Михаил Керштейн, обвиняемый в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, а также в покушении на хищение 74 млн рублей частной компании, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Бизнесмен ранее был экстрадирован из Болгарии. Отмечается, что Керштейн занимал пост гендиректора компании, являвшейся исполнительным органом ООО "РАМ Холдинг". В декабре 2015 года обвиняемый задумал похитить имущество холдинга в виде доли в размере 67% уставного капитала общества, стоимость которой составляла более 74 млн рублей, с целью беспрепятственного управления его финансово-хозяйственной деятельностью.

Для реализации своего плана он вступил в преступный сговор с ранее знакомым Игорем Могилой. Так, в период с декабря 2015 года по февраль 2016 года указанные лица неоднократно представляли в налоговую инспекцию ложные сведения о назначении генерального директора ООО "РАМ Холдинг" Могилы, а также о перераспределении долей участия в уставном капитале указанного общества в пользу другой компании, зарегистрированной на территории Кипра.

Дело в отношении Могилы рассматривается отдельно в суде.

Керштейн же скрывался от следствия, а в июне 2018 года он был задержан на территории Болгарии.