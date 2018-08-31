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Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
31.08.2018
образование  |  добавить комментарий
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Обращение Путина – прикрытие для "типичного олигархического капитализма" После последнего телеобращения президента стало ясно, что нажим на население становится и, вероятно, будет становиться только сильнее. Как сказал Владимир Путин, "все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны". Сразу вспоминается ельциновское "это все просчитано" – за несколько дней до дефолта.
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"Подход власти – жадность, ведущая к бедности" Еще недавно казалось, что Правительство делает все более решительные шаги в поддержке агропрома. Но на днях выяснилось, что кабмин намерен отменить антикризисную помощь ключевым отраслям машиностроения, объяснив это тем, что "кризис миновал", и промышленники "встали на ноги". О том, чем это чревато, в преддверии Российского агротехнического форума Накануне.RU рассказал президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.
31.08.2018
экономика ;
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В Москве арестован экстрадированный из Болгарии бизнесмен, обвиняемый в попытке похитить 74 млн рублей частной компании
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: ddrgroup.ru

В Москве арестован гендиректор закрытого акционерного общества Михаил Керштейн, обвиняемый в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, а также в покушении на хищение 74 млн рублей частной компании, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Бизнесмен ранее был экстрадирован из Болгарии. Отмечается, что Керштейн занимал пост гендиректора компании, являвшейся исполнительным органом ООО "РАМ Холдинг". В декабре 2015 года обвиняемый задумал похитить имущество холдинга в виде доли в размере 67% уставного капитала общества, стоимость которой составляла более 74 млн рублей, с целью беспрепятственного управления его финансово-хозяйственной деятельностью.

Для реализации своего плана он вступил в преступный сговор с ранее знакомым Игорем Могилой. Так, в период с декабря 2015 года по февраль 2016 года указанные лица неоднократно представляли в налоговую инспекцию ложные сведения о назначении генерального директора ООО "РАМ Холдинг" Могилы, а также о перераспределении долей участия в уставном капитале указанного общества в пользу другой компании, зарегистрированной на территории Кипра.

Дело в отношении Могилы рассматривается отдельно в суде.

Керштейн же скрывался от следствия, а в июне 2018 года он был задержан на территории Болгарии.

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31.08.2018 11:19 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:19 Екб

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В Москве арестован экстрадированный из Болгарии бизнесмен, обвиняемый в попытке похитить 74 млн рублей частной компании
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