Болельщики "Урала" признали Бикфалви лучшим игроком в июле и августе

Болельщики выбрали лучшего футболиста "Урала" в июле и августе. Голосование прошло на форуме официального сайта клуба.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", по итогам этого отрезка сезона лучшим игроком команды был признан полузащитник Эрик Бикфалви, который с большим отрывом занял в голосовании первое место. На второй строчке расположился полузащитник Николай Димитров, третье место у защитника Дениса Кулакова.

На счету Бикфалви уже три забитых мяча. На одной из ближайших тренировок в Екатеринбурге болельщики вручат Эрику специальный приз - вязаного шмеля, который станет уже пятым в его коллекции.

Напомним, недавно появилась информация, что Эрик Бикфалви может перейти в московский ЦСКА. Однако президент "Урала" Григорий Иванов назвал это слухами.