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Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
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Обращение Путина – прикрытие для "типичного олигархического капитализма" После последнего телеобращения президента стало ясно, что нажим на население становится и, вероятно, будет становиться только сильнее. Как сказал Владимир Путин, "все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны". Сразу вспоминается ельциновское "это все просчитано" – за несколько дней до дефолта.
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"Подход власти – жадность, ведущая к бедности" Еще недавно казалось, что Правительство делает все более решительные шаги в поддержке агропрома. Но на днях выяснилось, что кабмин намерен отменить антикризисную помощь ключевым отраслям машиностроения, объяснив это тем, что "кризис миновал", и промышленники "встали на ноги". О том, чем это чревато, в преддверии Российского агротехнического форума Накануне.RU рассказал президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.
31.08.2018
экономика ;
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"Я не совершал этих преступлений". В Челябинске в суде Николай Сандаков выступил с последним словом
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Николай Сандаков (2016) | Фото: Накануне.RU

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков выступил с последним словом в суде, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Я не совершал этих преступлений, я невиновен. За исключением истории с почтой, за которую я попросил извинения", - заявил он.

Сандаков просил суд его оправдать, но в случае вынесения обвинительного приговора сохранить ему меру пресечения в виде залога на время обжалования приговора.

Суд удалился в совещательную комнату, ориентировочно приговор будет оглашен 26 сентября.

Напомним, ранее государственный обвинить попросила суд признать экс-чиновника виновным в получении взятки, мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации и приговорить к 10 годам в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 14 млн рублей.

Судебный процесс по уголовному делу бывшего вице-губернатора стартовал в октябре 2016 года в Советском районном суде Челябинска. По версии следствия, Сандаков получил 1,5 млн руб. от бывшего главы администрации Озерска Евгения Тарасова за содействие в назначении на должность сити-менеджера. Также следствие считает, что Сандаков, используя служебное положение, получил услуги имущественного характера в виде круглосуточной вооруженной охраны на сумму более 1,9 млн руб. от Калугина, возглавляющего ЧОП "Питон", в обмен на покровительство и попустительство по службе в виде принятия и совершений решений при размещении заказов, заключении и исполнении государственных контрактов на оказание охранных услуг.

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31.08.2018 10:55 Мск | Челябинск | Мария Подгузова
12:55 Екб

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"Я не совершал этих преступлений". В Челябинске в суде Николай Сандаков выступил с последним словом
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