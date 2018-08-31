"Я не совершал этих преступлений". В Челябинске в суде Николай Сандаков выступил с последним словом

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков выступил с последним словом в суде, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я не совершал этих преступлений, я невиновен. За исключением истории с почтой, за которую я попросил извинения", - заявил он.

Сандаков просил суд его оправдать, но в случае вынесения обвинительного приговора сохранить ему меру пресечения в виде залога на время обжалования приговора.

Суд удалился в совещательную комнату, ориентировочно приговор будет оглашен 26 сентября.

Напомним, ранее государственный обвинить попросила суд признать экс-чиновника виновным в получении взятки, мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации и приговорить к 10 годам в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 14 млн рублей.

Судебный процесс по уголовному делу бывшего вице-губернатора стартовал в октябре 2016 года в Советском районном суде Челябинска. По версии следствия, Сандаков получил 1,5 млн руб. от бывшего главы администрации Озерска Евгения Тарасова за содействие в назначении на должность сити-менеджера. Также следствие считает, что Сандаков, используя служебное положение, получил услуги имущественного характера в виде круглосуточной вооруженной охраны на сумму более 1,9 млн руб. от Калугина, возглавляющего ЧОП "Питон", в обмен на покровительство и попустительство по службе в виде принятия и совершений решений при размещении заказов, заключении и исполнении государственных контрактов на оказание охранных услуг.