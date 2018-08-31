На более 8 тыс. единиц наземного транспорта в Москве уберут турникеты

В московском общественном транспорте с 1 сентября будут убраны турникеты. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, передает МИА "Россия сегодня".

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Речь идет о более 8 тыс. единиц наземного транспорта. Решение принято по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Новая система позволит сократить время посадки с 5 минут до 30 секунд, а длительность поездки - на 5-20%, отмел Ликсутов.

В наземный городской транспорт уже куплены новые валидаторы, а с водителями и контролерами проведена дополнительная работа.

В дептрансе также ожидают роста спроса пассажиров на наземный общественный транспорт в связи с нововведениями.