СМИ: Гидроцикл с туристами взорвался под Геленджиком, мужчина и ребенок в реанимации

Отдыхавшие в Краснодарском крае мужчина и ребенок попали в реанимацию после неудачной попытки прокатиться на гидроцикле.

По данным СМИ, ЧП произошло 29 августа на одном из пляжей в районе Кабардинки.У гидроцикла взорвался двигатель, в это время на нем катались два туриста, оба они получили тяжелые травмы. По некоторым данным, это отец и сын.

Как сообщили Накануне.RU в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ, по факту трагедии проводится проверка.

Пострадавшие находятся в реанимации в больнице Геленджика.

Напомним, ранее на озере Чебаркуль утонула школьница, которую катал на гидроцикле 56-летний мужчина. Сообщалось, что он был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.