Росприроднадзор требует от мэрии Нефтеюганска 1,8 миллиарда за загрязнение земли под свалкой

Югорское управление Росприроднадзора требует от мэрии Нефтеюганска 1,8 млрд руб. Иск принят к производству, сообщили Накануне.RU в пресс-службе арбитражного суда округа.

В 2016 г. в ходе расследования управление выяснило: в городе в районе трассы Нефтеюганск – Сургут есть земля под использование для рекультивации санкционированной свалки ТБО. Сотрудники Росприроднадзора определили содержание в ней загрязняющих веществ и выяснили, что участку нанесен вред. Цена ущерба – 1,8 млрд руб. В суд ушел иск.

Мэрия направила на него отзыв. Она отказалась компенсировать ущерб, потому что, по мнению администрации, при расследовании не установлены люди, непосредственно разместившие на участке бытовые отходы. Город же этого не делал.

Свидетельство о государственной регистрации права подтверждает, что запущенная в 1981 г. свалка имеет производственное назначение. Она построена именно как объект захоронения отходов, обсыпана техническим грунтом, выполнена гидроизоляция. Иначе говоря, на участке почва в качестве охраняемого объекта окружающей среды отсутствует.

Администрация полагает, что сотрудники управления исследовали местность без участия представителей мэрии. Истец допустил многочисленные процессуальные нарушения при проведении проверки и административного производства, отборе проб почвы и его фиксации. При оценке ущерба применена такса, предусмотренная для исчисления вреда, причинённого почвам зон тайги, тогда как на территории закрытой свалки вообще отсутствуют леса как таковые, а земля относится к категории земель населённых пунктов.

По версии мэрии, согласно Бюджетному кодексу, суммы по искам о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, должны отправиться в бюджеты городов или районов. То есть обратно в бюджет Нефтеюганска. Таким образом, в споре возникает вопрос о целесообразности взыскания этих средств.

Рассмотрение назначено на 11.00 27 сентября.