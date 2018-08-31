Самолет МС-21-300 впервые испытали в темное время суток

Опытный самолет МС-21-300 впервые выполнил посадку в темное время суток в рамках программы летных испытаний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минпромторга.

Тестирование проходило на аэродроме Летно-исследовательского института им. М.М.Громова.

Отмечается, что МС-21-300 полностью выполнил полетное задание, и все системы работали нормально.

"В ходе полета проверено функционирование оборудования навигации и посадки, а также внешнего светотехнического оборудования. Для инструментального тестирования систем самолет выполнил несколько проходов над взлетно-посадочной полосой с двух направлений на различных высотах", - говорится в сообщении.

Также летные испытания проходят два опытных самолета МС-21-300. Еще одна машина проходит статические испытания в ЦАГИ.