Поклонская изменила отношение к пенсионной "реформе" после выступления Путина

У депутата Госдумы Натальи Поклонской после выступления президента Владимира Путина пропали сомнения насчет принятия законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве.

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Напомним, она оказалась единственной из "Единой России", кто проголосовал в парламенте против пенсионной "реформы".

После этого сообщалось, что вопрос об ответственности Натальи Поклонской будет рассмотрен, когда депутаты соберутся после каникул на осеннюю сессию.

Однако сегодня экс-прокурор Крыма выразила уверенность, что "сомнений насчет принятия пенсионной реформы ни у кого нет". "Выступление президента, которого еще совсем недавно все поддержали на выборах, четко раскрыло перспективы", - написала Поклонская в Facebook.

По ее словам, глава государства является "капитаном корабля под названием "Россия", а о порядке на флоте знают все, иначе будет хаос, переворот и безвластие".

При этом Поклонская уточнила, что она всегда поступала и будет поступать по совести.