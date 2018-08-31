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образование  |  добавить комментарий
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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически Президент России Владимир Путин в своем телеобращении озвучил меры смягчения пенсионной "реформы". Обращает на себя внимание поддержка многодетных матерей. Как оценивать эти предложения и смогут ли они улучшить со временем демографическую нагрузку пенсионерами на трудоспособное население?
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от издателя  |  комментариев: 2


"Подход власти – жадность, ведущая к бедности" Еще недавно казалось, что Правительство делает все более решительные шаги в поддержке агропрома. Но на днях выяснилось, что кабмин намерен отменить антикризисную помощь ключевым отраслям машиностроения, объяснив это тем, что "кризис миновал", и промышленники "встали на ноги". О том, чем это чревато, в преддверии Российского агротехнического форума Накануне.RU рассказал президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.
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Ученые рассказали о новой угрозе в Арктике: потепление глубинных вод
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арктика северный ледовитый океан (2007) | Фото: Сергей Анисимов/ fotoyamal.ru

Ученые из университета Йеля и Океанографического института в Вудс-Хоуле рассказали о новой угрозе в Арктике. Опасность, по их словам, несет потепление глубинных вод.
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Так, океанографы утверждают, что под верхним слоем морской воды в Арктике находятся значительные объемы теплой и соленой воды, которая рано или поздно поднимется к поверхности океана, что, в свою очередь, ускорит процесс таяния полярных льдов. Ученые отмечают, что с 1987 по 2017 год количество тепла в наиболее прогретых слоях толщи воды в Арктике увеличилось вдвое, и если она смешается с поверхностными водами, тепла хватит для того, чтобы растопить лед, который покрывает этот район Мирового океана на протяжении большей части года.

Как пишет РИА Новости, при этом специалисты говорят, что пока ситуация не является угрозой сегодняшнего дня. Однако они уверены, что в дальнейшем проблема, подобно "бомбе с часовым механизмом", будет представлять еще большую опасность.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в арктических и северных морях захоронено потенциально опасное химическое оружие и другие объекты. По мнению экспертов, это является сдерживающим фактором для прихода инвесторов в регион, а также несет опасность загрязнения.

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31.08.2018 10:22 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:22 Екб

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Ученые рассказали о новой угрозе в Арктике: потепление глубинных вод
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