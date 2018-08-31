Ученые рассказали о новой угрозе в Арктике: потепление глубинных вод

Ученые из университета Йеля и Океанографического института в Вудс-Хоуле рассказали о новой угрозе в Арктике. Опасность, по их словам, несет потепление глубинных вод.

Так, океанографы утверждают, что под верхним слоем морской воды в Арктике находятся значительные объемы теплой и соленой воды, которая рано или поздно поднимется к поверхности океана, что, в свою очередь, ускорит процесс таяния полярных льдов. Ученые отмечают, что с 1987 по 2017 год количество тепла в наиболее прогретых слоях толщи воды в Арктике увеличилось вдвое, и если она смешается с поверхностными водами, тепла хватит для того, чтобы растопить лед, который покрывает этот район Мирового океана на протяжении большей части года.

Как пишет РИА Новости, при этом специалисты говорят, что пока ситуация не является угрозой сегодняшнего дня. Однако они уверены, что в дальнейшем проблема, подобно "бомбе с часовым механизмом", будет представлять еще большую опасность.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в арктических и северных морях захоронено потенциально опасное химическое оружие и другие объекты. По мнению экспертов, это является сдерживающим фактором для прихода инвесторов в регион, а также несет опасность загрязнения.