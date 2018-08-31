ЦБ отозвал лицензию у банка из Карачаево-Черкесии

Банк России с 31 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "К2 банка" (Черкесск, Карачаево-Черкесия).

Банк не является участником системы страхования вкладов. В ЦБ подчеркнули, что кредитная организация "не являлась социально значимой и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Карачаево-Черкесской Республики".

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 августа занимал 349-е место в банковской системе России.

Бизнес-модель "К2 банка" концентрировалась на предоставлении банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях, объяснили в ЦБ. Портфель выданных банком гарантий на 1 августа составил 9,5 млрд рублей - в пять раз больше его собственных средств.

При этом банк некорректно отражал в учете расходы на общую сумму порядка 400 млн рублей, связанные с оплатой посреднических услуг по привлечению принципалов, что привело к искажению финансового результата. Кредитные риски по предоставленным банковским гарантиям были существенно занижены.

Банк России три раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении "К2 банка" меры надзорного воздействия. В банк назначена временная администрация.

В июле в Якутии возбудили уголовное дело по факту хищения средств в особо крупных размерах из московского отделения банка "Таатта", лишившегося лицензии.

Лицензия у кредитной организации была отозвана 5 июля. 3 июля выдача денег вкладчикам банка "Таатта" была ограничена 30 тысячами рублей, а 4 июля деньги вообще перестали выдавать.