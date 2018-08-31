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образование  |  добавить комментарий
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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически Президент России Владимир Путин в своем телеобращении озвучил меры смягчения пенсионной "реформы". Обращает на себя внимание поддержка многодетных матерей. Как оценивать эти предложения и смогут ли они улучшить со временем демографическую нагрузку пенсионерами на трудоспособное население?
30.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


"Подход власти – жадность, ведущая к бедности" Еще недавно казалось, что Правительство делает все более решительные шаги в поддержке агропрома. Но на днях выяснилось, что кабмин намерен отменить антикризисную помощь ключевым отраслям машиностроения, объяснив это тем, что "кризис миновал", и промышленники "встали на ноги". О том, чем это чревато, в преддверии Российского агротехнического форума Накануне.RU рассказал президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.
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Только пять процентов свердловчан готовы работать вахтовым методом
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Уралмашзавод, УЗТМ, сборочный цех, рабочий (2017) | Фото: Накануне.RU

Как посчитали аналитики HeadHunter, доля работающих вахтовым методом достигла 9,2% от общего количества предложений работодателей. При этом, по данным исследования, в 2013 году в Свердловской области практически не было открытых вахтовых вакансий. Среди соискателей работу вахтовым методом сегодня рассматривают 5% свердловчан.

"Изменилось не только количество вакансий, изменилось отношение кандидатов к подобному типу работы, — отмечает директор «HeadHunter Урал» Анна Хвостова, — Если раньше вахтовый метод был способом заработать много денег, то сейчас для многих это возможность просто получить работу. Сегодня зарплаты вахтовых сотрудников даже на Крайнем Севере не слишком отличаются от средних по стране, но могут быть значительно выше зарплат в отдельно взятых регионах. И именно поэтому крупные компании часто набирают людей там, где сложно трудоустроиться. На прошлой неделе мы запустили акцию «Мультипостинг», в рамках которой работодатели Свердловской области могут бесплатно продублировать свои вахтовые вакансии в города Курганской области — это как раз тот регион, где найти работу непросто и многие готовы попробовать вахтовый метод".

памятник рабочему и колхознице в Верхней Пышме(2018)|Фото: Накануне.RU

Средняя зарплата, указанная в вахтовых вакансиях, — 60 тысяч рублей в месяц, причем некоторые работодатели оплачивают и межвахтовый отдых. Кроме того, соискатель может рассчитывать на расширенный соцпакет: питание, спецодежду, жилье и оплату транспортных расходов, а в отдельных случаях — даже на занятия спортом за счет компании.

Зарплаты варьируются от 61,5 тысячи у рабочего персонала до 85 тысяч в сфере добычи сырья. "При подготовке акции «Мультипостинг» мы выяснили, что 70% вахтовых предложений в Свердловской области связаны с подбором рабочего персонала, кроме того, компании ищут строителей, узких производственных специалистов, водителей, ИТ-специалистов и профессионалов в области добычи сырья. В 60% случаев необходимы сотрудники с опытом работы от года до трех лет, таким образом отправиться на вахту и получить не только высокий заработок, но и уникальную практику, может даже начинающий специалист", — добавляет Анна Хвостова.

Любопытно, что сегодня вахта вовсе не обязательно обозначает работу далеко на севере — дефицит кадров заставляет искать сотрудников-вахтовиков даже тем компаниям, которые базируются в крупных городах. Так, токаря-универсала приглашают в Воронеж, рабочего на производство — в Набережные Челны, а слесаря-сборщика металлоконструкций — в Нижний Тагил.

Что касается соискателей, то чаще всего свердловчане мечтают найти работу вахтой в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области, ХМАО и Сочи. Обычно такой вариант трудоустройства выбирают мужчины в возрасте от 26 до 45 лет с опытом работы от шести лет и более.

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31.08.2018 09:13 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:13 Екб

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Только пять процентов свердловчан готовы работать вахтовым методом
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