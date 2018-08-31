Команды из шести российских регионов будут бороться за кубок губернатора Свердловской области по КВН

За кубок губернатора Свердловской области по КВН будут бороться команды из нескольких российских регионов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы Среднего Урала, трофей разыграют команды из Челябинской, Курганской, Оренбургской, Тюменской, Ярославской областей, а также из муниципалитетов Свердловской области. По словам директора региональной лиги Международного Союза КВН Романа Казанцева, в ближайшие дни завершатся отборочные этапы, затем в течение нескольких дней выступления квн-щиков будут смотреть редакторы, а после совместно доработают материал.

Специальным гостем турнира этого года станет команда Высшей лиги Плюшки имени Ярослава Мудрого. Редакторами выступят Сергей Ершов ("Уральские Пельмени"), Артем Пушкин ("Свердловск"), Сергей Романенко ("Давай поженимся"), а также редактор Премьер-лиги Михаил Гуликов.

Стоит отметить, что на Среднем Урале уже третий год существует официальная региональная лига КВН "Свердловск", которая была создана по поручению главы региона Евгения Куйвашева. Она оказывает поддержку молодым командам в продвижении и содействует их участию в телевизионных международных играх.