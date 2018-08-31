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Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
31.08.2018
образование  |  добавить комментарий
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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически Президент России Владимир Путин в своем телеобращении озвучил меры смягчения пенсионной "реформы". Обращает на себя внимание поддержка многодетных матерей. Как оценивать эти предложения и смогут ли они улучшить со временем демографическую нагрузку пенсионерами на трудоспособное население?
30.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


"Подход власти – жадность, ведущая к бедности" Еще недавно казалось, что Правительство делает все более решительные шаги в поддержке агропрома. Но на днях выяснилось, что кабмин намерен отменить антикризисную помощь ключевым отраслям машиностроения, объяснив это тем, что "кризис миновал", и промышленники "встали на ноги". О том, чем это чревато, в преддверии Российского агротехнического форума Накануне.RU рассказал президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.
31.08.2018
экономика ;
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Команды из шести российских регионов будут бороться за кубок губернатора Свердловской области по КВН
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Куйвашев встреча с командами КВН (2016) | Фото: ДИП губернатора Свердловской области

За кубок губернатора Свердловской области по КВН будут бороться команды из нескольких российских регионов.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы Среднего Урала, трофей разыграют команды из Челябинской, Курганской, Оренбургской, Тюменской, Ярославской областей, а также из муниципалитетов Свердловской области. По словам директора региональной лиги Международного Союза КВН Романа Казанцева, в ближайшие дни завершатся отборочные этапы, затем в течение нескольких дней выступления квн-щиков будут смотреть редакторы, а после совместно доработают материал.

Специальным гостем турнира этого года станет команда Высшей лиги Плюшки имени Ярослава Мудрого. Редакторами выступят Сергей Ершов ("Уральские Пельмени"), Артем Пушкин ("Свердловск"), Сергей Романенко ("Давай поженимся"), а также редактор Премьер-лиги Михаил Гуликов.

Стоит отметить, что на Среднем Урале уже третий год существует официальная региональная лига КВН "Свердловск", которая была создана по поручению главы региона Евгения Куйвашева. Она оказывает поддержку молодым командам в продвижении и содействует их участию в телевизионных международных играх.

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31.08.2018 09:50 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:50 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.08.2018 10:59 Мск
Уральские команды поборются за кубок губернатора Свердловской области по КВН








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Команды из шести российских регионов будут бороться за кубок губернатора Свердловской области по КВН
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