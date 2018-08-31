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Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
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экономика ;
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Форма, рюкзак, канцтовары, цветы. В Екатеринбурге первоклассника стоит собирать весной, а не летом - так дешевле
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(2018) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургские родители не стали тратить меньше на сборы первоклассников в школу. Формула 1 сентября остаётся неизменной - форма, канцтовары, учебные пособия, рюкзак, спортивная форма и цветы для классного руководителя. В этом году на школьника "уйдёт" не меньше 15 тыс.руб. Отметим, что возросла цена на учебные материалы. По данным Накануне.RU, в прошлом году первоклассника можно было "собрать" на 2-3 тыс. руб. дешевле.

"Платформа ОФ" проанализировала, как изменился потребительский спрос на товары для подготовки детей к школе в этом году. Так экспресс-обзор показал, что за последние две недели июля число покупок возросло по сравнению с аналогичным периодом июня на 70%. Средний чек покупки за одно посещение магазина - вырос за месяц на 40%, до уровня в 2 тыс.100 руб.

Свердловская область одна из немногих, где в июле на школьные принадлежности родители потратили около 3 тыс. руб. В топе оказались: школьные костюмы, учебные комплекты и литература, рюкзаки. Вместе с этими товарами также чаще всего приобретали детскую обувь для спортивных занятий.

В беседе с корреспондентом Накануне.RU президент Уральского родительского комитета Евгений Жабреев отметил, что сейчас возросли цены на учебные материалы, а что касается школьной формы, то сейчас на родителей перестали "давить". Дело в том, что во многих школах есть своя форма, а чтобы сшить её - обращаются в очень дорогие ателье. Сейчас мамам и папам предоставили выбор - они сами могут подобрать и материал и ателье по доступной цене.

"Цены выросли незначительно, но у нас в стране ведь всё дорожает. Сейчас нет давления со стороны образовательных учреждений, чтобы родители заказывали школьную форму с определённым логотипом, в одном ателье, где цены были абсолютно несправедливо завышены, а всё потому что у них есть договор со школой. Родители даже поднимали бунт. Что касается учебных пособий, то цены подросли на 500-1000 руб., а канцелярские товары стоит закупать заранее, ведь цены перед "звонком" возрастают примерно на 30%, а зимой всё эти вещи стоят на эти 30% же меньше", - добавил он.

(2018)|Фото: Накануне.RU
Манекены на школьных базарах показывают - как должен выглядеть ученик

Евгений Жабреев рассказал, что в родительский комитет поступало большое количество жалоб, что учителя оскорбляли школьников за то, что у них жакет или брюки были несоответствующего цвета. Такие случаи, безусловно, должны контролировать государственные органы.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), у более чем половины россиян (51%) возникли финансовые трудности при подготовке детей к новому учебному году.

Корреспонденты Накануне.RU посетили один из школьных базаров в Екатеринбурге (ТЦ "Мега") и выяснили, что собрать "первоклашку" можно за 10-30 тыс.руб.

Первое, что всегда покупают родители - школьный рюкзак. Например, на школьном базаре в ТЦ "Мега" можно купить в районе 2-3 тыс.руб., но он обычный. Конечно, есть рюкзаки и за 5 тыс.руб., из более хорошего материала и с разными приспособлениями. По данным Роспотребнадзора, ученические ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение веса.

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

Далее - школьная форма. Базовый набор для девочки: юбка, белая блузка, кардиган или же жилетка, белые колготки, туфли и какое 1 сентября без белых бантов? Примерная сумма - около 4 тыс.руб., но многие родители закупают одежду в специализированных бутиках, а не на школьном базаре, поэтому, форма первокласснице может обойтись и в 10 тыс. руб. Все зависит от качества материала, пошива, фасона, страны производителя и бренда.

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

Что касается мальчиков, то тут всё просто: рубашка, жилетка, брюки, туфли и галстук. Примерная цена - 3-5 тыс.руб. Что касается обуви, то на школьном базаре обычно продают туфли не из натуральной кожи, а в наличии есть не все размеры. За качественную обувь предстоит отдать не меньше 3 тыс.руб.

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

Следующая позиция - канцелярские изделия. Здесь родители подстраиваются под школьные требования: кто-то просит покупать карандаши и ручки одной фирмы, а кому-то это не надо. В каждом списке есть: тетради, ручки, дневник, карандаши, акварельные и гуашевые краски, пластилин и фломастеры для уроков ИЗО, цветная бумага, обложки на тетради, учебники и пенал. Этот список можно продолжать до бесконечности. В сумме на канцтовары родители тратят от 1 до 3 тыс.руб. Всё зависит от качества и страны производителя.

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

Также в траты родителей войдёт спортивная форма (около 2 тыс.руб) и цветы для классного руководителя. Средняя цена на букет 2 тыс.руб. Набор "готов к 1 сентября" зависит от финансового положения родителей и их возможностей потратить определённую сумму денег.

(2018)|Фото: Накануне.RU

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31.08.2018 12:16 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:16 Екб

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Форма, рюкзак, канцтовары, цветы. В Екатеринбурге первоклассника стоит собирать весной, а не летом - так дешевле
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