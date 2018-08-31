Эвакуация экипажа МКС после утечки воздуха не обсуждается

После утечки воздуха на Международной космической станции варианты эвакуации экипажа не обсуждаются, заявил источник в ракетно-космической отрасли.

Также не рассматривается вопрос отправки к МКС пилотируемого корабля "Союз" взамен того, в котором обнаружена микротрещина, передает РИА Новости.

Напомним, об инциденте на станции сообщалось 30 августа. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался бытовой отсек российского пилотируемого корабля "Союз-МС", пристыкованного к МКС.

Как заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, все шесть космонавтов после внештатной ситуации собрались в российском сегменте. Жизни и здоровью экипажа угрозы нет.

Между тем, международный экипаж станции разошелся во мнениях по поводу устранения утечки воздуха. Российские космонавты предложили установить заплатку с помощью герметика и медицинской марли.

Командир экипажа астронавт NASA Эндрю Фейстел, в свою очередь, предложил подождать еще 24 часа, для того, чтобы обсудить другие возможные варианты устранения проблемы.

Однако вечером в четверг российские космонавты все-таки заделали отверстие специальным герметиком.

Специальная комиссия рассматривает разные версии возникновения микротрещины, но в приоритете находится внешнее воздействие. Пока до конца не понятно, был это микрометеорит, космический мусор или какой-то производственный брак, заявил источник.