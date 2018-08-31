Хабаровские полицейские избили и пытали водителя Почты России, заподозрив его в хищении 5 млн рублей

В Хабаровском крае трое полицейских задержаны за избиение и пытки водителя Почты России. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в краевом Следственном комитете, все случилось еще 6 июня: на почтовом автомобиле из села Богородское в поселок Де-Кастри Ульчского района перевозились отправления и денежные средства. Однако по прибытии в пункт назначения обнаружилась недостача одного мешка с 5 млн рублей, предназначенных для выплаты пенсий.

Районные органы полиции стали проводить проверку, и в подозреваемые попал водитель почтовой машины, который свою причастность к исчезновению денег всячески отрицал.

Как удалось установить следователям, чтобы тот во всем сознался, трое полицейских вывезли его в лес на окраине села и избили, причинив ссадины и кровоподтеки, а затем привезли в отдел полиции и применили электрошокер. Однако мужчина вину так и не признал, и на следующий день был отпущен.

Еще через несколько дней пропавший мешок с деньгами местные жители нашли на дороге, по которой проезжал почтовый автомобиль. Сознательные граждане вернули находку владельцу.

Возбуждено дело по статье УК РФ о превышении должностных полномочий. Трое силовиков допрошены, двое из них уже арестованы, решается вопрос о заключении под стражу третьего. За совершение данного преступления им грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Работа по делу продолжается. Как отметили в СКР, активную роль в расследовании принимают сотрудники собственной безопасности УМВД по Хабаровскому краю.