На Южном Урале задержали "целительницу", которая во время сеанса украла у пенсионерки 70 тысяч рублей

В Верхнем Уфалее будут судить "целительницу", которая обокрала пенсионерку.

Инцидент произошел в поселке Черемшанка - злоумышленница уговорила престарелую местную жительницу в том, что обладает даром исцеления и ввела ее в заблуждение, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

После различных "целебных" манипуляций женщина похитила у пенсионерки все накопленные сбережения в сумме 70 тыс. рублей. После совершенного преступления злоумышленница на автомобиле попыталась скрыться с места преступления, однако благодаря активным действиям соседей, зафиксировавших номер автомобиля на камеру мобильного телефона, сотрудниками полиции обвиняемая была задержана, похищенные денежные средства изъяты.