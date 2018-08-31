Нефтяные вузы "тюменской матрешки" подвели итоги приемной кампании: число поступивших на "нефтегазовое дело" увеличилось

Университеты "тюменской матрешки" отчитались об успешном завершении приемных кампаний в 2018 г. Одной из самых востребованных у молодежи специальностей по-прежнему остается "нефтегазовое дело".

Практически на сотню в 2018 г. возросло число желающих поступить на кафедру "Нефтегазовое дело" Югорского государственного университета. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил директор института природопользования ЮГУ, заведующий кафедрой "Нефтегазовое дело", кандидат технических наук Роман Аюпов.

"Приемная кампания 2018 г. на "Нефтегазовое дело" прошла очень успешно. Количество заявлений на данное направление подготовки на очную и заочную форму обучения самое высокое из всех специальностей ЮГУ и составляет 418 заявлений, что почти на 100 заявлений больше чем в 2017 г. Количество поступивших абитуриентов в 2018 году составило 290 человек, из них на очную форму: 59 человек и на заочную: 231 человек", - заявил он.

Одним из ключевых факторов, которые влияют на выбор будущей специальности, является заработная плата. По данным Росстата, самые высокие начисленные зарплаты в марте текущего года были у работников в сфере добычи сырой нефти и природного газа — 127 тыс. 431 руб. Второе место оказалось у работников, занятых в производстве табачных изделий — 115 тыс. 367 руб., на третье место с показателем 114 тыс. 264 руб. попали работники предприятий по производству кокса и нефтепродуктов. Средняя зарплата в области добычи полезных ископаемых в целом составила 82 тыс. 319 руб.

Стоит отметить, что цена обучения на нефтегазовых специальностях довольно велика – в год родителям придется выложить до нескольких сотен тысяч рублей. Однако, учитывая уровень зарплат, можно сказать, что финансовые вложения окупаются.

Так, на кафедре нефтегазового дела студенты ЮГУ обучаются четыре года и получают степень бакалавра. Будущим нефтяникам на выбор предлагается два профиля обучения - "Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти", а также "Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства".

Стоимость учебы для студентов первого курса очного отделения, согласно прейскуранту, опубликованному на сайте Югорского государственного университета, составляет 226 тыс. руб. в год. Для тех абитуриентов, кто набрал больше 165 баллов университет снижает стоимость обучения до 128 тыс. 650 руб в год. Заочники, обучающиеся пять лет, платят за учебу 70 тыс. 720 руб., те, кто учится три года и шесть месяцев - 88 тыс. 400 руб.

Огромной популярностью направление "Нефтегазовое дело" пользовалось и у абитуриентов Тюменского индустриального университета. Конкурс по этому направлению подготовки составил около 10 человек на одно место. По данным приемной комиссии ТИУ, общее количество зачисленных на бюджетные места очной формы обучения по направлению "Нефтегазовое дело" в этом году составило 139 человек.

Руководитель приемной комиссии ТИУ Василий Шитый отметил, что среди абитуриентов растет число тех, кто осознанно подходит к выбору будущей профессии.

"Делая выбор, абитуриенты основываются не только на результатах единого госэкзамена, они просчитывают выгоду от вложения денежных средств в свое будущее. Не стоит забывать, что при поступлении на договорные места у абитуриента более широкий выбор направлений подготовки. И будущий студент прикидывает, насколько востребовано будет то направление, обучаться на котором он планирует за собственные средства", - заявил руководитель приемной комиссии.

Стоимость обучения для студентов также варьируется в зависимости от результатов вступительных экзаменов - чем лучше абитуриенты сдали ЕГЭ, тем меньшую нагрузку испытают кошельки их родителей. Так, для абитуриентов, поступивших в Тюменский индустриальный университет по направлению "Нефтегазовое дело" и набравших за экзамены до 160 баллов, плата составляет 183 тыс. 900 руб. Студентам у которых в сумме получилось от 161 до 180 баллов, придется платить 159 тыс. 300 руб в год. Тем, кто сумел набрать больше 181 балла стоимость обучения снизили до 151 тыс. 300 руб в год.

Отметим, что если вузы нефтяных регионов России - Югры и Тюменской области заявляют об увеличении интереса абитуриентов к нефтяным специальностям, то в Российском государственном университете нефти и газа им. И. М. Губкина сообщили о некотором снижении общего числа абитуриентов. Объясняют это снижением количества выпускников в российских школах.

"В качестве особенностей приема этого года можно отметить некоторое снижение количества поданных заявлений. Это объясняется тем, что количество выпускников в школах России уменьшилось примерно на 10%: в этом году около 600 тысяч, в прошлом – 660. Качество приема в этом году улучшилось: практически во всех конкурсных группах проходной балл увеличился по сравнению с прошлым годом", - сообщил ответственный секретарь приемной комиссии, профессор Виктор Пирожков.

Самый высокий проходной балл в этом году на бюджетной форме на направлении "Экология и природопользование" – 284. Минимальный проходной балл оказался на специальности "Технология геологической разведки" – 221.

По целевым договорам в университет нефти и газа было принято 350 человек, из них 40 зачислено в Учебный военный центр. В 2017 году по целевому набору был принят 341 человек. По окончании обучения студенты, поступившие по целевым договорам, будут направлены для трудоустройства в ведущие нефтегазовые компании России: 101 человек в "Газпром" и его дочерние компании, 14 человек в "Роснефть", 56 человек в "Транснефть", 22 человека в "РуссНефть".