На Эльбрусе МЧС спасли екатеринбургских туристов

Сотрудники МЧС спасли екатеринбургских туристов, которые не смогли самостоятельно спуститься с определённой высоты на Эльбрусе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

"На место происшествия вышли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе трёх человек личного состава. По состоянию на вечер 30 августа спасатели дошли до туристов из Екатеринбурга, и помогли спуститься до отметки 3200 метров, от дальнейшей помощи туристы отказались", - добавили в ведомстве.

Напомним, что 30 августа в 16.30 в центр управления в кризисных ситуациях, поступила предварительная информация о том, что на высоте 3600 м группа из двух человек из города Екатеринбург попросила о помощи.