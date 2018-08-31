Дмитрий Матвеев поручил главврачу добрянской ЦРБ дать врачам разъяснения по зарплатам

Прикамский министр здравоохранения Дмитрий Матвеев поручил главному врачу центральной районной больницы Добрянки провести разъяснительные работы с коллективом по поводу заработной платы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Такое поручение прикамский министр отдал после того, как осмотрел медучреждения Добрянки. Дмитрий Матвеев провел встречу с коллективом больницы, с активистами общественных организаций. Выяснилось, что у коллектива много вопросов по начислению зарплаты и повышению квалификации.

"Механизм начисления заработной платы должен быть прозрачным, каждый сотрудник должен понимать за что он получает свою заработную плату и какие надбавки существуют", - подчеркнул Дмитрий Матвеев.

Также министр сообщил, что проверил электронную запись на прием: к терапевту и хирургу имеются свободные бирки на завтрашний день. По словам Дмитрия Матвеева, доступность оказания медицинской помощи на хорошем уровне. Министр подчеркнул, что ключевой задачей здравоохранения на местах и в целом является снижение смертности трудоспособного населения и ранняя диагностика заболеваний.

У общественности возникли вопросы привлечения кадров, которые возможно решить благодаря реализации программы "Земский доктор".

Помимо ЦРБ Добрянки министр осмотрел стоматологию, ФАПы в Залесной и Пальниках.