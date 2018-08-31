Подсчитано, в какую сумму обходится россиянам подготовка детей к 1 сентября

Россияне в среднем тратят около 21 тысячи рублей на подготовку детей к 1 сентября, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

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Так, из суммы 21 тысяча 135 рублей чуть более 10 тысяч рублей приходится на покупку школьной формы и сменной обуви.

Примерно 2,5 тысячи рублей тратятся на покупку рюкзака, учебно-методических материалов и письменных принадлежностей.

Как сообщает РИА Новости, еще одной статьей расходов опрошенные назвали взносы на школьные нужды - чуть более 2 тысяч рублей.

Напомним, ранее исследование ВЦИОМ показало, что у более чем половины россиян (51%) возникли финансовые трудности при подготовке детей к новому учебному году. При этом эти трудности рассматриваются как посильные.

А вот для каждого пятого (21%) сборы к 1 сентября связаны со значительными тратами, к которым нужно готовиться заранее, копить.