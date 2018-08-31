В Челябинске уголовное дело в отношении 10 членов ОПГ, занимавшихся продажей наркотиков, направлено в суд

В Челябинске утверждено обвинительное заключение в отношении 10 членов преступного сообщества, которые покушались на сбыт более 5 кг "синтетики".

Члены ОПГ в 2016-2017 годах на территории Челябинской области, Тюмени, Перми, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Уфы, Оренбурга и других городов занимались распространением наркотиков через интернет, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Одни контролировали деятельность участников банды, другие вовлекали новых членов, третьи фасовали крупные партии наркотиков на более мелкие и перевозили "дурь", четвертые принимали заявки от покупателей.

Сейчас всем обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.