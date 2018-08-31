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Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
31.08.2018
образование  |  добавить комментарий
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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически Президент России Владимир Путин в своем телеобращении озвучил меры смягчения пенсионной "реформы". Обращает на себя внимание поддержка многодетных матерей. Как оценивать эти предложения и смогут ли они улучшить со временем демографическую нагрузку пенсионерами на трудоспособное население?
30.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


"Подход власти – жадность, ведущая к бедности" Еще недавно казалось, что Правительство делает все более решительные шаги в поддержке агропрома. Но на днях выяснилось, что кабмин намерен отменить антикризисную помощь ключевым отраслям машиностроения, объяснив это тем, что "кризис миновал", и промышленники "встали на ноги". О том, чем это чревато, в преддверии Российского агротехнического форума Накануне.RU рассказал президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.
31.08.2018
экономика ;
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В одном из ночных клубов Магнитогорска торгуют паленым алкоголем
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алкоголь, бутылка (2017) | Фото:Накануне.RU

В одном из ночных клубов Магнитогорска, название которого не сообщается, торговали паленым алкоголем.
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Прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку и выявила нарушения в деятельности заведения, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В ночном клубе продавали алкоголь без лицензии, отсутствовали товарно-транспортные накладные и справки к ним, сертификаты соответствия и декларации о соответствии на весь ассортимент алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Владельцу клуба назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.

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31.08.2018 08:38 Мск | Магнитогорск | Михаил Белокрылов
10:38 Екб

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В одном из ночных клубов Магнитогорска торгуют паленым алкоголем
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