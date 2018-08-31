В одном из ночных клубов Магнитогорска торгуют паленым алкоголем

В одном из ночных клубов Магнитогорска, название которого не сообщается, торговали паленым алкоголем.

Прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку и выявила нарушения в деятельности заведения, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В ночном клубе продавали алкоголь без лицензии, отсутствовали товарно-транспортные накладные и справки к ним, сертификаты соответствия и декларации о соответствии на весь ассортимент алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Владельцу клуба назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.