Колобков про обвинения российских биатлонистов в допинге: Пока рано говорить о нарушении

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал обвинения в адрес биатлонистов‍. Он заявил, что выводы делать пока рано.

Напомним, ранее в Союз биатлонистов России поступила информация от Международного союза биатлонистов (IBU) о нарушении четырьмя российскими спортсменами антидопинговых правил. Сейчас она тщательно проверяется, о результатах расследования будет сообщено позже. Фамилии попавших под подозрение россиян не раскрываются.

Павел Колобков отметил, что говорить о каком-то нарушении еще преждевременно.

"Поэтому сейчас федерация (биатлона России) изучает все поступившие документы. Пока рано об этом говорить", - цитирует министра Р-Спорт.

Ранее ситуацию прокомментировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, "фамилии громкие", но называть их он не стал.