В Челябинске оставили без изменения приговор убийце дочери экс-директора ЧТЗ

Убийца дочери экс-директора ЧТЗ Николай Ефименко не смог обжаловать приговор Челябинского облсуда - Верховный Суд Российской Федерации оставил его без изменения.

Ранее суд приговорил Ефименко к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

"Ефименко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевших, взыскав с Ефименко в пользу мужа и дочери убитой компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей, а также 80 тысяч рублей материального ущерба", - ранее сообщали Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Напомним, убийство произошло днем 5 декабря 2016 года в магазине "Апартаменты" Центрального района. Тело Екатерины Платоновой было обнаружено с многочисленными колото-резаными ранениями. Со слов продавца магазина Ефименко, ножевые ранения в ходе конфликта потерпевшей нанесли двое мужчин, которые затем скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело и проводился розыск причастных лиц.

Следователям удалось по горячим следам раскрыть преступление и задержать подозреваемого, который в ходе допроса дал признательные показания. Им оказался продавец магазина Николай Ефименко. По версии следствия, в день убийства потерпевшая пришла в магазин, чтобы получить заказанную ранее дорогостоящую душевую кабину, за которую она передала подозреваемому крупную сумму денег. Подозреваемый сообщил, что душевая не доставлена, из-за этого между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения.