Генконсул: США фактически прекратили выдачу виз россиянам

США фактически прекратили выдачу виз россиянам, заявил генеральный консул в Хьюстоне Александр Писарев.

С таким заявлением он выступил, комментируя ситуацию с россиянином, который утонул в штате Юта, передает РИА Новости.

По словам Писарева, сейчас за погибшим "вот так не прилетишь - американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи".

Напомним, в прошлом году проблема с выдачей виз в США началась после того, как РФ в ответ на новые санкции сократила количество американских дипломатов в стране.

В посольстве США в Москве заявили, что приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедура была возобновлена только в столице.

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол позже заявил, что теперь "русским придется ждать неделями, если не месяцами, чтобы получить визы в США".