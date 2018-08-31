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Пермское УФАС выдало краевому минтрансу предупреждение за дискриминацию перевозчика
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ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

Пермское УФАС выдало предупреждение краевому министерству транспорта. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства, министерство создало дискриминационные условия для частного перевозчика.

В антимонопольную службу обратился индивидуальный предприниматель Шевцов, занимающийся перевозками по кунгурскому направлению. Он сообщил, что минтранс Прикамья "переселил" его с автовокзала на автостанцию "Южная" и, таким образом, число пассажиров, путешествующих по маршрутам № 698 сообщением "Пермь – Суксун, через Кунгур", и № 697 сообщением"Суксун – Пермь" уменьшилось.

При этом для других межмуниципальных маршрутов, следующих по этому же направлению, подобных мер принято не было.

Специалисты УФАС выяснили, что пассажиропоток действительно уменьшился после того, как было изменено место прибытия и отправления. Также в ведомстве отметили, что министерство транспорта не пояснило, каким принципом руководствовалось при принятии решения о внесении изменений в схемы и почему схему изменили именно для этого перевозчика.

"ИП Швецову были созданы дискриминационные условия по сравнению с другими перевозчиками по тем же маршрутам, в результате чего пассажиропоток у ИП Швецова сократился. Данные действия со стороны министерства содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. Кроме того, по информации автовокзала, все заключенные договоры на проведение ремонтных работ исполнены, а перевозчика так и не вернули на прежнее место", - прокомментировала начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС России Анастасия Белова.

Пермское УФАС потребовало от минтранса вернуть частного перевозчика на автовокзал до 28 сентября. В случае невыполнения предупреждения УФАС примет решение о возбуждении дела.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе краевого минтранса не удалось - им направлен официальный запрос.

Отметим, что на днях пермские антимонопольщики выдали предупреждение краевому минспорта. Претензии УФАС возникли к выделенным на спортивные мероприятия субсидиям. В антимонопольной службе утверждают, что субсидии конкретным организациям на основании правовых актов власти могут выделить только с письменного согласия УФАС. В минспорта с претензиями антимонопольщиков не согласны.

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31.08.2018 14:30 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
16:30 Екб

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Пермское УФАС выдало краевому минтрансу предупреждение за дискриминацию перевозчика
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