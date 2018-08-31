На вертолёте с перевала Дятлова экстренно эвакуировали туристку из Москвы

На Среднем Урале с перевала Дятлова пришлось экстренно эвакуировать туристку из Москвы. По словам друзей девушки, с ней произошло ЧП. Об этом туристы написали в социальной сети в группе туристического клуба "Vandals Wanderer Division", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На маршруте через перевал Дятлова в ста километрах от цивилизации с ней произошло ЧП, и для её эвакуации и спасения жизни была задействована вертушка. Срочная эвакуация обошлась в 65 тыс. руб. Мы искренне хотим ей помочь в непростой ситуации и постараться возместить финансовые потери", - сообщили ребята.

Теперь они активно начали сбор средств, чтобы оплатить непредвиденные расходы.

Напомним, группа Игоря Дятлова трагически погибла на Северном Урале в ночь с первого на второе февраля 1959 года. Свой лыжный поход третьей, высшей (на тот момент) категории сложности они приурочили к XXI съезду КПСС. Ребята вышли из Екатеринбурга 23 января 1959 года. По плану, они должны были через Ивдель добраться до Вижая, взойти на гору Холят-Сяхыл и вернуться обратно. 12 февраля туристы должны были послать из Вижая телеграмму об успешном окончании маршрута, а еще через три дня – прибыть в Свердловск. Но известия об этом не поступило ни 12, ни 13 февраля, ни позже. Первыми забеспокоились родные ребят, после чего начались поиски. 6 февраля было заведено дело о гибели группы. 26 февраля 1959 года поисковики нашли на склоне горы изорванную палатку дятловцев, а с 27 числа началась череда более скорбных находок: в лесу, под кедром, нашли тела двоих дятловцев. Позже нашли остальных, четверых из них - лишь в мае.

За прошедшие годы исследователи выдвинули почти семь десятков версий случившегося: от лавины до нападения йети. Основными из них считаются лавинная, военно-техногенная, убийство зэками Ивдельлага или местными жителями, есть даже версия о "контролируемой поставке КГБ". Но полной ясности в деле нет до сих пор.