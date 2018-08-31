В Перми банда "черных риелторов" за четыре года обогатилась на 14 миллионов

Вступил в силу приговор банде "черных риелторов", из-за которых 15 человек потеряли 14 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Они "работали" в марте 2009 – сентябре 2013 гг. Входя в доверие к тем, кто злоупотреблял спиртным, мошенники за алкоголь, продукты и небольшую материальную поддержку заставляли жертв оформить на себя квартиры или доли в жилых помещениях. После оформления всех бумаг жилища продавали ничего не подозревавшим покупателям.

От деятельности банды пострадали 15 человек. Сумма ущерба – 14 млн руб. Суд приговорил виновных к восьми и 12 годам в колонии строгого режима, к семи и четырем – в колонии общего режима. Удовлетворены иски пострадавших. Решение оставил в силе Пермский краевой суд.