Жители Свердловской области отправятся в колонию за продажу наркотиков через интернет

Первоуральский суд вынес приговор двум местным жителям, которые признаны виновными в незаконном сбыте наркотиков через интернет-магазин и тайники-закладки. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд назначил Сергею Зароченцеву 10 лет и 10 месяцев колонии строгого режима, а Андрею Скрипову - 8 лет и 8 месяцев.

В ходе следствия было установлено, что Зароченцев организовал группу в 2017 г. для сбыта наркотических веществ бесконтактным способом. К делу он привлек еще двух человек, а также создал интернет-магазин, действующий по принципу автоматических продаж.

В августе 2017 г. сотрудники полиции закрыли этот магазин, а одного из участников группы задержали - Поляков рассказал о работе ОПГ. Из незаконного оборота изъято более 600 грамм наркотических веществ. Позже, по показаниям мужчины, были задержаны Зароченцев и Скрипов. Они частично признали свою вину: Зароченцев отрицал, что он действовал в составе организованной группы, Скрипов заявлял, что наркотики в "тайниках" использовал для личного употребления и сбытом не занимался.

Суд также решил конфисковать в доход государства телефоны и компьютеры, с помощью которых осужденными совершались преступления. А Полякова, который пошел на сделку со следствием, в апреле 2018 г. приговорили к 7 годам колонии строгого режима.