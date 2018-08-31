Трамп собирается выйти из ВТО

Американский президент Дональд Трамп объявил, что может рассмотреть вопрос о выходе США из Всемирной торговой организации.

Ранее Трамп неоднократно выражал недовольство работой ВТО, которая, по его мнению, ущемляет американские интересы.

"Если они не изменятся к лучшему, я выйду из ВТО", - заявил он агентству Bloomberg, на которое ссылается "Интерфакс".

Кроме этого, президент США назвал "недостаточно хорошим" объявленное Евросоюзом решение об отмене ввозных пошлин на автомобили американского производства в обмен на введенные Штатами тарифы на сталь и алюминий.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что его импичмент приведет к краху экономики.