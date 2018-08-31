Стало известно место прощания с Иосифом Кобзоном

Церемония прощания с Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября в Концертном зале имени Чайковского.

Время прощания уточняется. Как сообщили "Интерфаксу" в Московской филармонии, церемония состоится в 10 или 11 утра.

Похоронят артиста в этот же день на Востряковском кладбище в Москве.

Известный российский артист и депутат Госдумы скончался 30 августа на 81-м году жизни. Напомним, в июле Кобзону стало плохо в одной из московских клиник и он впал в кому, находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Сообщалось, что еще до госпитализации Кобзон написал бумагу, в котором завещал похоронить себя рядом с мамой.