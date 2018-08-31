Троих подростков, избивших людей в Таврическом саду Петербурга, заключили под стражу

В Петербурге заключены под стражу трое подростков, обвиняемых в нападении на людей.

Напомним, вечером 24 августа в Таврическом саду группа подростков жестоко избила двух местных жителей. По данным СМИ, в результате инцидента пострадали 24-летний учитель гимназии и его друг. Потерпевших отвезли в больницу, расследуется дело по статьям УК РФ "побои" и "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

На днях были задержаны два 17-летних не работающих и не учащихся парня, один из которых был ранее судим за кражу. Вскоре удалось поймать и третьего. Как уточнили в Следственном комитете, это те самые подростки, дело которых в августе 2017 года было передано в суд. Юноши и 12 их соучастников обвиняются в серии грабежей и разбоев, однако тогда суд изменил им меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, по ходатайству следствия всем троим суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются остальные участники нападения и другие эпизоды их преступной деятельности. Расследование продолжается.

Ранее Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу обращалось к свидетелям, очевидцам и потерпевшим от действий подростков, владеющим важной для расследования уголовных дел информацией, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (812) 579-01-17 и 8 (812) 579-04-35.