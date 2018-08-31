СМИ: Ельцин в 1999 году отчитался американцам о выборе преемника

Первый президент России Борис Ельцин в телефонном разговоре с Биллом Клинтоном, который состоялся в сентябре 1999 года, назвал причины, по которым выбрал своим приемником Владимира Путина.

Об этом следует из телеграммы телефонного разговора двух лидеров на сайте Президентской библиотеки имени Билла Клинтона. Как говорится в документе, разговор между Ельциным и Клинтоном состоялся почти через месяц после того, как 9 августа Ельцин в телеообращении к россиянам назвал Путина своим преемником. Первый президент России сказал своему американскому коллеги, что Клинтон и Путин познакомятся в ближайшее время. "У меня заняло много времени, чтобы подумать, кто мог бы стать президентом России в 2000 году", - заявил тогда Ельцин.

"В конечном итоге я встретил его [Путина], изучил его биографию, его интересы, его окружение и так далее. Я выяснил, что это твердый человек, который в курсе всего, что происходит под его контролем. Но также он тщательный и сильный, очень общительный. Он легко может наладить хорошие отношения и контакты с людьми, которые являются его партнерами. Я уверен, что вы увидите в нем очень высококвалифицированного партнера", - заявил Ельцин.

В том телефонном разговоре Ельцин также выразил уверенность, что кандидатура Путина будет поддержана на выборах в 2000 году, сообщает ТАСС.

Ранее бывший президент РЖД Владимир Якунин рассказал, какие причины побудили бывшего президента РоссииБориса Ельцина выбрать своим преемником Владимира Путина. "В период последнего президентства Бориса Николаевича Ельцина уже было понятно, что человек изношен физически. Было понятно, что кланы и группировки вокруг главы государства и незавершенность процессов институциональных преобразований в стране приводят к серьезной нестабильности", - рассказал Якунин