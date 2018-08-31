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Ведомство Васильевой ужесточает требования к "так называемым родителям" Министерство просвещения решило ужесточить требования к усыновителям или, как недавно выразилась Ольга Васильева, "так называемым родителям". Ведомство подготовило законопроект, который ограничивает количество детей в приемных семьях, разрешает разделять братьев и сестер, вводит обязательную психологическую диагностику опекунов.
30.08.2018
общество  |  комментариев: 1
Аналитика
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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически Президент России Владимир Путин в своем телеобращении озвучил меры смягчения пенсионной "реформы". Обращает на себя внимание поддержка многодетных матерей. Как оценивать эти предложения и смогут ли они улучшить со временем демографическую нагрузку пенсионерами на трудоспособное население?
30.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


100-летие убийства Урицкого: версии событий Утром 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК, комиссар внутренних дел Северной коммуны Моисей Урицкий. Вечером этого же дня в Москве состоялось покушение на председателя СНК Владимира Ленина. Это не были первые теракты против видных большевиков, но именно они сыграли ключевую роль в изменении внутренней политики советской власти.
30.08.2018
Вехи истории ;
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Новости
31.08.2018 05:59 Мск (07:59 Екб)
политика | В России | За рубежом
СМИ: Ельцин в 1999 году отчитался американцам о выборе преемника
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Ельцин, Путин, преемник, президент РФ (2015) | Фото: mn.ru

Первый президент России Борис Ельцин в телефонном разговоре с Биллом Клинтоном, который состоялся в сентябре 1999 года, назвал причины, по которым выбрал своим приемником Владимира Путина.
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Об этом следует из телеграммы телефонного разговора двух лидеров на сайте Президентской библиотеки имени Билла Клинтона. Как говорится в документе, разговор между Ельциным и Клинтоном состоялся почти через месяц после того, как 9 августа Ельцин в телеообращении к россиянам назвал Путина своим преемником. Первый президент России сказал своему американскому коллеги, что Клинтон и Путин познакомятся в ближайшее время. "У меня заняло много времени, чтобы подумать, кто мог бы стать президентом России в 2000 году", - заявил тогда Ельцин.

"В конечном итоге я встретил его [Путина], изучил его биографию, его интересы, его окружение и так далее. Я выяснил, что это твердый человек, который в курсе всего, что происходит под его контролем. Но также он тщательный и сильный, очень общительный. Он легко может наладить хорошие отношения и контакты с людьми, которые являются его партнерами. Я уверен, что вы увидите в нем очень высококвалифицированного партнера", - заявил Ельцин.

В том телефонном разговоре Ельцин также выразил уверенность, что кандидатура Путина будет поддержана на выборах в 2000 году, сообщает ТАСС.

Ранее бывший президент РЖД Владимир Якунин рассказал, какие причины побудили бывшего президента РоссииБориса Ельцина выбрать своим преемником Владимира Путина. "В период последнего президентства Бориса Николаевича Ельцина уже было понятно, что человек изношен физически. Было понятно, что кланы и группировки вокруг главы государства и незавершенность процессов институциональных преобразований в стране приводят к серьезной нестабильности", - рассказал Якунин

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31.08.2018 05:59 Мск | Денис Линов
07:59 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.07.2018 13:03 Мск
Павловский заявил, что уход Ельцина до конца срока был его идеей








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СМИ: Ельцин в 1999 году отчитался американцам о выборе преемника
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