В Тюмени на четыре дня перекроют автомобильное движение

31 августа в Тюмени ограничат автомобильное движение на пересечении улиц Челюскинцев и Советской, и на улице Газовиков.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении Госавтоинспекции региона, из-за ремонтных работ нельзя будет проехать по улице Советской у пересечения с улицей Челюскинцев. Движение по улице Челюскинцев в прямом направлении будет возможно в полном объеме.

А с 31 августа по 4 сентября в связи с проведением ремонта тепломагистрали также будет ограничено движение по улице Газовиков у пересечения с проездом Заречный. Объехать участок проведения работ можно будет по улице Эрвье и проездам Солнечный и Заречный.