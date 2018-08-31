В Екатеринбурге передана земля под строительство дома для многодетных семей

Дом.рф безвозмездно передал земельный участок в Екатеринбурге площадью 1,17 га жилищно-строительному кооперативу "Новатор" для строительства многоквартирного дома.

Как сообщили Накануне.RU в АО "ДОМ.РФ", участок расположен на улице Космонавтов. Пайщиками кооператива стали граждане, имеющие трех и более детей, а также работники бюджетных организаций и учреждений в сфере образования, здравоохранения и культуры. На участке будет построен монолитно-каркасный жилой дом на 216 квартир. Сдача жилья планируется до 3 квартала 2022 года.

Формат ЖСК за счет безвозмездно предоставленного земельного участка и минимизации девелоперских расходов позволит получить жилье по цене до 50 тыс. руб. за кв. м., что меньше рыночной стоимости примерно на 40%.

В Екатеринбурге в 2016 году ЖСК "Альянс" был введен в эксплуатацию 112-квартирный жилой дом. Сегодня в рамках реализации проектов ЖСК "Наш дом" и "Здоровье" в стадии строительства находятся два многоквартирных жилых дома с общим количеством квартир 495. В состав данных ЖСК также входят врачи, учителя и многодетные граждане.

Дом.рф передает в безвозмездное пользование жилищно-строительным кооперативам земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, для строительства многоквартирных домов, домов блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства, объектов инженерной инфраструктуры.

Таким образом, деньги граждан – членов кооператива – идут только на оплату расходов, связанных со строительством.