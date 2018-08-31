ФАС не поддержало индексацию тарифов ЖКХ дважды в 2019 году

в этот день
31.08.18
04:34
В Екб.06:34
Скончался Иосиф Кобзон
Минкомсвязь: Полностью заблокировать Telegram нельзя
Минфин: Реализация предложений Путина по пенсиям обойдётся в 500 млрд
Главное
Рособрнадзор через суд потребовал удалить сообщения об "утечке" заданий ЕГЭ

Тема дня
Ведомство Васильевой ужесточает требования к "так называемым родителям" Министерство просвещения решило ужесточить требования к усыновителям или, как недавно выразилась Ольга Васильева, "так называемым родителям". Ведомство подготовило законопроект, который ограничивает количество детей в приемных семьях, разрешает разделять братьев и сестер, вводит обязательную психологическую диагностику опекунов.
30.08.2018
общество  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически Президент России Владимир Путин в своем телеобращении озвучил меры смягчения пенсионной "реформы". Обращает на себя внимание поддержка многодетных матерей. Как оценивать эти предложения и смогут ли они улучшить со временем демографическую нагрузку пенсионерами на трудоспособное население?
30.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


100-летие убийства Урицкого: версии событий Утром 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК, комиссар внутренних дел Северной коммуны Моисей Урицкий. Вечером этого же дня в Москве состоялось покушение на председателя СНК Владимира Ленина. Это не были первые теракты против видных большевиков, но именно они сыграли ключевую роль в изменении внутренней политики советской власти.
30.08.2018
Вехи истории ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Россиянам предложат порадоваться повышению пенсионного возраста "63/60"
Еще один священник обругал пенсионную "реформу": "Власть держит население за дураков"
"Загорелся деревянный рубль?" В здании Центробанка произошел пожар
СМИ: София Ротару в реанимации
"А потом выступает Путин в качестве доброго следователя"
Навального на "скорой" увезли из полиции в больницу с... растяжением мизинца
В Питере только что отремонтированный мост устроил массовое ДТП с пострадавшими
Порошенко перепутал слова гимна на военном параде
Голосование
Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Позитивно, я и раньше считал повышение пенсионного возраста благом

Позитивно, Путин озвучил более справедливое решение

Негативно, в необходимости повышать пенсионный возраст не убедил

Негативно - власть разыграла спектакль "неразумные бояре - добрый царь". А суть "реформы" не изменилась


Результаты 341



Новости
31.08.2018 03:48 Мск (05:48 Екб)
экономика | В России
ФАС не поддержало индексацию тарифов ЖКХ дважды в 2019 году
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

капремонт, почтовый ящик, квитанция, побор, подъезд, тсж (2016) | Фото: xn----7sbabhdpeaona7bchj7btmi9u2b.xn--p1ai/

Федеральная антимонопольная служба не поддерживает предложения Минэкономразвития, согласно которому, в 2019 году предлагается проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа - с 1 января на 1,7% и с 1 июля на 2,4%.
Читайте также:

Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев. "Мы не поддерживаем это предложение", - отметил он. По его словам, в 2/3 регионов тарифы уже сейчас выше экономически обоснованного уровня.

Как отметил глава ведомства, ФАС готова согласиться на индексацию тарифов ЖКХ на 1,7% только в тех регионах, где сейчас тарифы ниже "эталона".

В регионах, где тарифы выше экономически обоснованного, ФАС предлагает либо снизить их, либо "перевести их в обязательные инвестиции" - направив доход от высокого тарифа на ремонт и модернизацию, сообщат ТАСС.

Напомним, в Минэкономразвития предложили проиндексировать тарифы ЖКХ в следующем году в два этапа: первый - с 1 января в связи с повышением НДС, второй — с 1 июля. В январе предлагается индексация на 1,7%, а в июле — на 2,4%.

Другие новости по темам: ФАС, ЖКХ, тарифы
31.08.2018 03:48 Мск | Денис Линов
05:48 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.08.2018 03:39 Мск
В Минэнерго предложили повысить тарифы ЖКХ на 6 процентов

Ранее 16.08.2018 13:24 Мск
Мутко: Решение по повышению тарифов ЖКХ в два этапа примут в августе

Ранее 14.08.2018 04:03 Мск
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ

Ранее 06.08.2018 06:15 Мск
В Минэкономразвития предложили учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ

Ранее 04.08.2018 12:13 Мск
Путин подписал закон о повышении НДС и снижении таможенных пошлин на нефть

Ранее 31.07.2018 18:22 Мск
80% крупных российских компаний повысят цены из-за роста НДС

Ранее 30.07.2018 02:26 Мск
Совфед одобрил повышение НДС до 20%

Ранее 24.07.2018 12:28 Мск
"Как при Гайдаре". Госдума подняла ставку НДС

Ранее 18.07.2018 17:09 Мск
Госдума продлила действие нулевой ставки для перелетов в Крым, Калининградскую область и на Дальний Восток

Ранее 16.07.2018 14:18 Мск
Плюс 1,25% к инфляции. В ЦБ дали прогноз по росту цен из-за НДС

Ранее 16.07.2018 03:34 Мск
Силуанов считает инфляцию из-за повышения НДС не критичной для россиян

Ранее 03.07.2018 17:51 Мск
Госдума подняла НДС до 20% под предлогом того, что "в 90-е было еще хуже"

Ранее 02.07.2018 05:42 Мск
СМИ: КПРФ пойдет на региональные выборы с акциями протеста

Ранее 02.07.2018 05:15 Мск
Эксперты: Повышение НДС скажется на важнейших отраслях экономики и зарплатах

Ранее 28.06.2018 01:13 Мск
Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции

Ранее 18.06.2018 02:17 Мск
Эксперты прогнозируют рост цен в РФ на 1-1,5% из-за повышения НДС

Ранее 15.06.2018 14:57 Мск
Матвиенко: Малообеспеченные россияне не почувствуют роста ставки НДС

Ранее 14.06.2018 12:59 Мск
Грядет увеличение бедности. Медведев объявил о повышении НДС








Добавить комментарий:

ФАС не поддержало индексацию тарифов ЖКХ дважды в 2019 году
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+