ФАС не поддержало индексацию тарифов ЖКХ дважды в 2019 году

Федеральная антимонопольная служба не поддерживает предложения Минэкономразвития, согласно которому, в 2019 году предлагается проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа - с 1 января на 1,7% и с 1 июля на 2,4%.

Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев. "Мы не поддерживаем это предложение", - отметил он. По его словам, в 2/3 регионов тарифы уже сейчас выше экономически обоснованного уровня.

Как отметил глава ведомства, ФАС готова согласиться на индексацию тарифов ЖКХ на 1,7% только в тех регионах, где сейчас тарифы ниже "эталона".

В регионах, где тарифы выше экономически обоснованного, ФАС предлагает либо снизить их, либо "перевести их в обязательные инвестиции" - направив доход от высокого тарифа на ремонт и модернизацию, сообщат ТАСС.

Напомним, в Минэкономразвития предложили проиндексировать тарифы ЖКХ в следующем году в два этапа: первый - с 1 января в связи с повышением НДС, второй — с 1 июля. В январе предлагается индексация на 1,7%, а в июле — на 2,4%.