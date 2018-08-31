Пентагон сообщил о неспособности спастись от российского оружия

Американские власти не смогут спастись от российского и китайского оружия в случае военных действий.

Об этом сообщил глава северного командования вооруженных сил США и командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О’Шонесси. По его словам, раньше Пентагон был уверен, что страну сделают недосягаемой океаны и дружественные страны, однако ситуация в мире изменилась. Как пишет издание Military Times, в американском военном ведомстве считают, что сейчас некоторые противники действительно могут достигнуть территории США.

Как считает О’Шонесси, чтобы защититься от равного по силе соперника, необходимо полностью поменять оборонную стратегию страны.

При этом генерал подчеркнул, что в настоящее время Пентагоном ведутся поиски способов защититься от новейшего оружия. Например, для перехвата крылатых ракет предлагается оснастить истребители F-16 радарами с активной фазированной антенной решеткой, сообщают "Известия".

Напомним, о новом вооружении России президент Владимир Путин заявил в марте 2018 года, во время послания президента Федеральному собранию. Выступление впервые сопровождалось видеопрезентациями.

Путин отметил, что Россия долго убеждала США не наращивать мощь и действовать в соответствии с договоренностями. "Нас никто не слушал, так послушайте сейчас", - заявил он.

Сразу после речи Путина группа сенаторов обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой, сообщали СМИ.

В Пентагоне признали, что США не располагают средствами защиты непосредственно от сверхзвукового оружия.