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30.08.2018
общество  |  комментариев: 1
Аналитика
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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически Президент России Владимир Путин в своем телеобращении озвучил меры смягчения пенсионной "реформы". Обращает на себя внимание поддержка многодетных матерей. Как оценивать эти предложения и смогут ли они улучшить со временем демографическую нагрузку пенсионерами на трудоспособное население?
30.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


100-летие убийства Урицкого: версии событий Утром 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК, комиссар внутренних дел Северной коммуны Моисей Урицкий. Вечером этого же дня в Москве состоялось покушение на председателя СНК Владимира Ленина. Это не были первые теракты против видных большевиков, но именно они сыграли ключевую роль в изменении внутренней политики советской власти.
30.08.2018
Вехи истории ;
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Новости
31.08.2018 03:45 Мск (05:45 Екб)
армия и ВПК | В России | За рубежом
Пентагон сообщил о неспособности спастись от российского оружия
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Министерство обороны США, Пентагон (2017) | Фото: diletant.media

Американские власти не смогут спастись от российского и китайского оружия в случае военных действий.
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Об этом сообщил глава северного командования вооруженных сил США и командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О’Шонесси. По его словам, раньше Пентагон был уверен, что страну сделают недосягаемой океаны и дружественные страны, однако ситуация в мире изменилась. Как пишет издание Military Times, в американском военном ведомстве считают, что сейчас некоторые противники действительно могут достигнуть территории США.

Как считает О’Шонесси, чтобы защититься от равного по силе соперника, необходимо полностью поменять оборонную стратегию страны.

При этом генерал подчеркнул, что в настоящее время Пентагоном ведутся поиски способов защититься от новейшего оружия. Например, для перехвата крылатых ракет предлагается оснастить истребители F-16 радарами с активной фазированной антенной решеткой, сообщают "Известия".

Напомним, о новом вооружении России президент Владимир Путин заявил в марте 2018 года, во время послания президента Федеральному собранию. Выступление впервые сопровождалось видеопрезентациями.

Путин отметил, что Россия долго убеждала США не наращивать мощь и действовать в соответствии с договоренностями. "Нас никто не слушал, так послушайте сейчас", - заявил он.

Сразу после речи Путина группа сенаторов обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой, сообщали СМИ.

В Пентагоне признали, что США не располагают средствами защиты непосредственно от сверхзвукового оружия.

Другие новости по темам: Пентагон, оружие
31.08.2018 03:45 Мск | Денис Линов
05:45 Екб

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Пентагон сообщил о неспособности спастись от российского оружия
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