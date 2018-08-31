Очередной дебошир обезврежен на рейсе Москва - Бангкок

Пассажир рейса авиакомпании "Аэрофлот" Москва – Бангкок устроил дебош на борту лайнера.

Как следует из видео, которое опубликовал телеканал "РЕН-ТВ", нетрезвый мужчина пытался открыть дверь самолета во время полета. Помешать ему пытается бортпроводница. На все просьбы экипажа ничего не трогать и занять свое кресло, пассажир не реагировал.

Члены экипажа и другие пассажиры совместными усилиями утихомирили дебошира – его скрутили и связали ремнем.

Напомним, на днях борту лайнера "Уральских авиалиний", который выполнял рейс Москва - Душанбе, произошла драка между пассажирами. Из-за дебошира самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета.