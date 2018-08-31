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30.08.2018
общество  |  комментариев: 1
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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически Президент России Владимир Путин в своем телеобращении озвучил меры смягчения пенсионной "реформы". Обращает на себя внимание поддержка многодетных матерей. Как оценивать эти предложения и смогут ли они улучшить со временем демографическую нагрузку пенсионерами на трудоспособное население?
30.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


100-летие убийства Урицкого: версии событий Утром 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК, комиссар внутренних дел Северной коммуны Моисей Урицкий. Вечером этого же дня в Москве состоялось покушение на председателя СНК Владимира Ленина. Это не были первые теракты против видных большевиков, но именно они сыграли ключевую роль в изменении внутренней политики советской власти.
30.08.2018
Вехи истории ;
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Новости
31.08.2018 02:22 Мск (04:22 Екб)
политика | В России
Российские власти тестируют новую технологию блокировки Telegram
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Телеграм, Telegram (2018) | Фото: Накануне.RU

В России занимаются разработкой новой технологии для блокировки мессенджера Telegram и других ресурсов, доступ к которым ограничен российскими властями.
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По данным Reuters, данным вопросом занимается межведомственная комиссия в составе представителей ФСБ, Роскомнадзораи министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Сообщается о пройденных испытаниях программного обеспечения на базе сети "Ростелекома" в подмосковном Реутове. Тест был проведен в ряде российских компаниях, таких, как "НТЦ Протей", "Концерн Автоматика", которые входят в "Ростех".

Российские власти не комментируют тестирование технологии. Однако совладелец "НТЦ Протей" Антон Пинчук подтвердил факт испытаний, но уточнил, что компания отказалась участвовать в этом.

Reuters ссылается на данные источника из Роскомнадзора и топ-менеджера компании-разработчика DPI, которые подтверждают разработку нового решения, которое якобы способно заблокировать Telegram на территории страны, сообщает Lenta.ru.

Ранее в Минкомсвязи признали, что полностью заблокировать Telegram не представляется возможным, так как у основателей мессенджера достаточно для этого ресурсов.

На днях стало известно, что Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах, если на это есть соответствующее решение суда. Ранее Верховный суд признал законным требование ФСБ о дешифровке сообщений в Telegram.

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31.08.2018 02:22 Мск | Денис Линов
04:22 Екб

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Российские власти тестируют новую технологию блокировки Telegram
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