Российские власти тестируют новую технологию блокировки Telegram

В России занимаются разработкой новой технологии для блокировки мессенджера Telegram и других ресурсов, доступ к которым ограничен российскими властями.

По данным Reuters, данным вопросом занимается межведомственная комиссия в составе представителей ФСБ, Роскомнадзораи министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Сообщается о пройденных испытаниях программного обеспечения на базе сети "Ростелекома" в подмосковном Реутове. Тест был проведен в ряде российских компаниях, таких, как "НТЦ Протей", "Концерн Автоматика", которые входят в "Ростех".

Российские власти не комментируют тестирование технологии. Однако совладелец "НТЦ Протей" Антон Пинчук подтвердил факт испытаний, но уточнил, что компания отказалась участвовать в этом.

Reuters ссылается на данные источника из Роскомнадзора и топ-менеджера компании-разработчика DPI, которые подтверждают разработку нового решения, которое якобы способно заблокировать Telegram на территории страны, сообщает Lenta.ru.

Ранее в Минкомсвязи признали, что полностью заблокировать Telegram не представляется возможным, так как у основателей мессенджера достаточно для этого ресурсов.

На днях стало известно, что Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах, если на это есть соответствующее решение суда. Ранее Верховный суд признал законным требование ФСБ о дешифровке сообщений в Telegram.