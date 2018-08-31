Лавров: Россия жестко предупредила Запад не играть с огнем в Сирии

Москва жестко и четко предупредила Запад, чтобы он не играл с огнем в сирийском Идлибе.

Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам своих переговоров с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом. По словам главы российской дипломатии, прогресс в деле урегулирования гражданской войны, борьбы с террористами и возвращения мирного населения домой нравится не всем.

Как отметил Лавров, Москва фиксирует попытки препятствовать мирному процессу, в том числе - с помощью провакаций, среди которых он назвал неправительственную добровольческую организацию, действующую в Сирии на территориях, контролируемых оппозиционными группировками – "Белые каски". Они, как отметил российский министр, известны тем, что регулярно устраивают для иностранной прессы постановочные сцены применения сирийскими властями якобы химических отравляющих веществ, для того чтобы дать западным государствам предлог для нанесения авиационных ударов по Сирийской арабской республике, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, представители организации "Белые каски" доставили большой груз отравляющих веществ в сирийский город Саракиб, на склад, используемый боевиками "Ахрар Аш-Шам" (запрещена в РФ).

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Сирии готовится провокация в виде химической атаки. По озвученным им данным, "химоружие" якобы будет использовано сирийскими правительственными силами против мирного населения провинции Идлиб.