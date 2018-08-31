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Ведомство Васильевой ужесточает требования к "так называемым родителям" Министерство просвещения решило ужесточить требования к усыновителям или, как недавно выразилась Ольга Васильева, "так называемым родителям". Ведомство подготовило законопроект, который ограничивает количество детей в приемных семьях, разрешает разделять братьев и сестер, вводит обязательную психологическую диагностику опекунов.
30.08.2018
общество  |  комментариев: 1
Аналитика
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Поощрение многодетных женщин досрочной пенсией повысит рождаемость символически Президент России Владимир Путин в своем телеобращении озвучил меры смягчения пенсионной "реформы". Обращает на себя внимание поддержка многодетных матерей. Как оценивать эти предложения и смогут ли они улучшить со временем демографическую нагрузку пенсионерами на трудоспособное население?
30.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


100-летие убийства Урицкого: версии событий Утром 30 августа 1918 г. в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК, комиссар внутренних дел Северной коммуны Моисей Урицкий. Вечером этого же дня в Москве состоялось покушение на председателя СНК Владимира Ленина. Это не были первые теракты против видных большевиков, но именно они сыграли ключевую роль в изменении внутренней политики советской власти.
30.08.2018
Вехи истории ;
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Новости
31.08.2018 01:35 Мск (03:35 Екб)
политика | За рубежом
Лавров: Россия жестко предупредила Запад не играть с огнем в Сирии
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целебное фото Лаврова (2018) | Фото: facebook.com/MIDRussia

Москва жестко и четко предупредила Запад, чтобы он не играл с огнем в сирийском Идлибе.
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Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам своих переговоров с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом. По словам главы российской дипломатии, прогресс в деле урегулирования гражданской войны, борьбы с террористами и возвращения мирного населения домой нравится не всем.

Как отметил Лавров, Москва фиксирует попытки препятствовать мирному процессу, в том числе - с помощью провакаций, среди которых он назвал неправительственную добровольческую организацию, действующую в Сирии на территориях, контролируемых оппозиционными группировками – "Белые каски". Они, как отметил российский министр, известны тем, что регулярно устраивают для иностранной прессы постановочные сцены применения сирийскими властями якобы химических отравляющих веществ, для того чтобы дать западным государствам предлог для нанесения авиационных ударов по Сирийской арабской республике, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, представители организации "Белые каски" доставили большой груз отравляющих веществ в сирийский город Саракиб, на склад, используемый боевиками "Ахрар Аш-Шам" (запрещена в РФ).

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Сирии готовится провокация в виде химической атаки. По озвученным им данным, "химоружие" якобы будет использовано сирийскими правительственными силами против мирного населения провинции Идлиб.

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31.08.2018 01:35 Мск | Денис Линов
03:35 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.08.2018 07:50 Мск
"Белые каски" привезли отравляющие вещества на склад боевикам в Идлибе

Ранее 28.08.2018 08:18 Мск
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Ранее 26.08.2018 13:00 Мск
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Лавров: Россия жестко предупредила Запад не играть с огнем в Сирии
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