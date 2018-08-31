"Яндекс" удалил из поисковой выдачи контент "Газпром-медиа"

Поисковик "Яндекс" удалил из выдачи ссылки на пиратский видеоконтент.

Речь идет о ссылках на материалы телеканалов группы "Газпром-медиа". Представители компании пожаловались на то, что поисковая система выдает ссылки на сериалы, опубликованные на пиратских ресурсах.

В "Яндексе" настаивают на том, что требования необоснованны и не соответствуют текущему законодательству и практике его применения. Компания будет доказывать свою позицию в суде. Тем временем, в "Яндексе" решили не подвергать сервис "Яндекс.Видео" угрозе блокировки и подчинились требованию Роскомнадзора об удалении спорных роликов, сообщает Lenta.ru.

Напомним, на прошлой неделе "Газпром-медиа" и "Национальная медиагруппа" (РЕН ТВ, "Пятый канал"), а также "Первый канал" убрали с главной страницы "Яндекса" свои онлайн-трансляции, потребовав от поисковика удалить пиратские версии записей из поисковой выдачи.